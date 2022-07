I 130mila euro raccolti da Fedez e J-Ax col concerto in Duomo

Quando la musica fa del bene. Fedez e J-Ax, con il concerto in Duomo dello scorso 28 giugno, sono riusciti a raccogliere migliaia e migliaia di euro che adesso verranno devoluti a Fondazione Tog, un'associazione che si occupa di bambini con patologie neurologiche complesse, come paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con ritardi mentali, e che ora sta costruendo una nuova sede sotto la Madonnina.

“Grazie al concerto LoveMi siamo riusciti a raccogliere 130mila euro con gli Sms che sono stati inviati al numero solidale", ha fatto sapere lo stesso Fedez nelle scorse ore attraverso alcune stories Instagram. “Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a breve vi darò un resoconto più completo”, ha aggiunto il rapper, sottolineando “sono molto felice per Tog e tutti i suoi bambini”.

Già a fine dicembre il cantante di Rozzano aveva devoluto a Tog 200mila euro. L'artista aveva visitato il centro di viale Famagosta intrattenendosi con i piccoli e lasciando lì "l'assegnone" con parte dei ricavi del suo nuovo disco, "Disumano". I soldi erano stati donati proprio per la costruzione del nuovo centro che Tog aprirà in via Livigno. "Nel nuovo immobile - si legge sul sito dell'associazione - verranno trasferite tutte le attività di Fondazione Tog, ampliando gli spazi a disposizione, raddoppiando l’offerta riabilitativa e potenziando i servizi per i nostri bambini".