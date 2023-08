Quando verranno riaperti tutti i parchi di Milano devastati dalla tempesta

Tutti i danni della tempesta del 25 luglio saranno sistemati entro l'inizio delle scuole. Lo ha detto la vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, a margine della commemorazione per l'eccidio di piazzale Loreto del 10 agosto 1944, in merito alle tempistiche sulla riapertura di tutti i parchi devastati dal maltempo.

"Adesso stiamo lavorando per dare 'una botta' importante anche a tutta la parte di giardini e tetti e quindi con la fine del mese, così come riapriamo tutte le scuole, vorremmo riuscire ad accompagnare anche la riapertura dei parchi - ha spiegato Scavuzzo -. Non so se sarà una riapertura totale di tutti, perché potremmo mantenere in alcune zone una perimetrazione di rispetto dove magari ci sono delle piante sulle quali vanno fatti dei ragionamenti. Anche perché in alcuni parchi stiamo cercando di conservare alcune delle piante che sono cadute e vedere come possono diventare parte del parco. Andranno fatte delle valutazioni di sicurezza e di posizionamento - ha aggiunto -. L’importante è che ci sia fruibilità in sicurezza e poi alcune cose le vedremo man mano. Una data non mi sento di darla. L’inizio della scuola è una svolta per tutta la città. Confidiamo che quello che è il Tpl e l'utilizzo dei parchi possa essere con una percentuale di utilizzo il più alta possibile".

"L’altroieri - ha continuato Scavuzzo - abbiamo cominciato a riaprire 18 tra aree recintate e parchi. C’è stato uno sforzo importante sia per riaprire aree grandi, tipo Villa Litta, parco Trotter, Villa Finzi, Chiesa Rossa, dove abbiamo anche dei servizi al loro interno, e stiamo lavorando per riaprire anche quelli che hanno al loro interno una biblioteca o una scuola. Quindi abbiamo fatto un lavoro importante sui parchi per avere anche delle valvole di sfogo per chi rimane a Milano. Sono tanti ancora quelli che rimangono da affrontare, ma va fatto con un lavoro accurato - ha terminato -. Abbiamo da sistemare anche tutti i giardini scolastici perché quello che è successo nei parchi non ha risparmiato neanche le scuole".