Persone e cani in acqua, tuffi "vietati", canoisti in difficoltà: i sommozzatori della Locale all'Idroscalo

Sono stati più di cinquanta gli interventi all'Idroscalo da parte del nucleo sommozzatori della polizia locale di Milano durante la stagione estiva 2020, che ha portato nel "mare di Milano" un maggior numero di persone vista l'emergenza covid e la rinuncia, da parte di molti, alle vacanze.

Il nucleo sommozzatori come di consueto ha operato controllando le attività di pesca e navigazione, fornendo aiuto e soccorso in caso di infortuni, prestando assistenza durante le competizioni sportive e recuperando persone in acqua. Il servizio è iniziato sabato 13 giugno ed è terminato domenica 6 settembre con la presenza giornaliera di un equipaggio nei giorni feriali e di due equipaggi nei giorni festivi.

Sommozzatori all'Idroscalo: i principali interventi

Quattro persone infortunate sono state assistite e otto canoisti in difficoltà a causa del rovesciamento delle proprie imbarcazioni sono stati recuperati. Tre le assistenze ai velisti a causa del forte vento. A luglio è stato recuperato in acqua un cane che stava rischiando di anngare. Trentacinque gli interventi per vietare la balneazione e i tuffi di giovani dai ponti che collegano l'isola.