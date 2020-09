L'Europa per Milano: che cosa fa? Che cosa potrebbe fare? Il sondaggio online

Che cosa potrebbe fare l'Unione Europea, concretamente, per coloro che vivono a Milano e per la città? A questa domanda ora possono rispondere direttamente i cittadini, attarvreso un sondaggio online in cui viene chiesto anche in quali campi l'Europa si è "mossa meglio" e in quali dovrebbe invece essere poiù efficace. Gli hashtag ufficiali del sondaggio sono #PerMilanoVedo e #SotEU.

Formazione, viabilità, ambiente e difesa dei diritti: questi i principali "campi" su cui verte il sondaggio, voluto e realizzato dall'ufficio del Parlamento europeo a Milano con il sostegno del Comune, della Regione, dell'Europe Direct Lombardia e della rappresentanza milanese della Commissione Europea. Il sondaggio è anche l'occasione per ricordare alcuni proogetti messi in campo per Milano e la Lombardia finanziati con fondi europei.

L'iniziativa, che non vuole avere un valore statistico, rientra in una serie di attività organizzate dagli uffici del Parlamento europeo nei ventisette Stati membri per coinvolgere i cittadini in vista del discorso sullo stato dell'Unione (Soteu) che la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen terrà nell'emiciclo di Strasburgo il 16 settembre 2020. Per partecipare all'evento di presentazione online dei risultati l'11 settembre bisogna scrivere una email a epmilano@ep.europa.eu.