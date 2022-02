Alla Statale di Milano c'è un corso che chiude per troppi iscritti

Sospese per un anno accademico (il 2022/2023) le immatricolazioni al corso di laurea triennale in mediazione linguistica della Statale di Milano. Lo ha deciso il senato accademico dell'ateneo il 9 febbraio. Manca ancora il passaggio in consiglio d'amministrazione ma la decisione è praticamente definitiva. Il motivo è che aveva avuto troppo successo recentemente, complice anche l'eliminazione del numero chiuso.

L'università non riusciva più ad organizzare una didattica realmente efficace. Il rapporto docenti-studenti nettamente sfavorevole (un docente ogni 96 studenti, più del doppio della media nazionale che sfiora i 40 studenti per ogni docente) e la mancanza di aule a sufficienza per i laboratori, numerosi in un corso dove le lingue sono preminenti, hanno portato qualcuno a proporre lo stop. Una decisione che non piace alle organizzazioni studentesche.

UniSi e Udu contrarie

UniSi, la lista di sinistra della Statale, accusa l'ateneo di non aver voluto discutere varie proproste sulla revisione dell'ordinamento e della didattica prima di prendere questa decisione, che è "una sconfitta morale di tutte le componenti dell'ateneo". UniSi comprende comunque "l'insostenibilità della situazione attuale" e individua la responsabilità nel ricorso al Tar della lista concorrente (Udu, Unione universitari), che, nel 2019, portò all'eliminazione del numero chiuso: "La facoltà di mediazione linguistica è stata travolta da numerose domande di immatricolazione", ricostruisce l'UniSi che, comunque, al numero chiuso si dice contraria, ma afferma che il ricorso ha creato più che altro problemi: "La soluzione sta nel creare nuovi spazi".

La lista Udu, che aveva promosso il ricorso al Tar, attacca la gestione di questi ultimi tre anni, stigmatizzando il fatto che non sono state trovate soluzioni alternative per affrontare l'aumento delle immatricolazioni. Entrambe le liste paventano che, come effetto, vi sarà un riversamento di iscrizioni su altri corsi, prima di tutto lingue, ma anche scienze politiche, con eventuale tentativo per molti di passare a mediazione dal secondo anno in poi.

Unilab astenuta, i cattolici favorevoli

Si è invece astenuta in senato accademico la lista liberale Unilab. "Siamo totalmente amareggiati" dalla decisione di chiudere le immatricolazioni, scrivono sui loro social, puntando il dito contro il ricorso al Tar dell'Udu ma anche contro la mancanza di misure adeguate successive. Dall'altro lato definiscono "ormai ingestibile" la situazione della sede di Sesto San Giovanni e "a rischio" la qualità della didattica. Infine, la lista cattolica Obiettivo Studenti parla con favore della sospensione: "Questa decisione, presa con fatica, si rende necessaria per poter assicurare una formazione di qualità agli studenti attualmente iscritti", si legge sui social della lista.