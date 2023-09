Perché sono stati sospesi gli atterraggi all'aeroporto di Linate

Per un problema di natura elettrica sono saltate alcune luci della pista dell'aeroporto Milano Linate, e gli atterraggi e i decolli sono stati sospesi dallo scalo milanese.

Quella di mercoledì è stata una serata diversa per la quotidiana routine aeroportuale a Linate. Per un guasto al Papi (Precision approach path indicator), alcuni voli sono stati dirottati su Malpensa e altri sono partiti in ritardo. Il Papi è il sistema luminoso di avvicinamento, posizionato sulla pista, che permette agli aeromobili di mantenere la corretta altitudine nel sentiero di discesa durante la fase di avvicinamento e di atterraggio.

I tecnici si sono messi subito al lavoro per risolvere il problema e nel giro di poco tempo sono ripresi gli imbarchi a Linate. La procedura della sospensione si applica a titolo precauzionale, per evitare che le luci in pista potessero spegnersi per un problema riscontrato a un "pozzetto".