Milano, tra De Angeli e San Siro stop al tram 16 per 4 giorni

Limitato il percorso del tram 16 a Milano per quattro giorni, dal 13 al 16 marzo, dalle 9 alle 16.30, per via di lavori stradali programmati in piazzale Segesta che impediscono il passaggio dei mezzi tramviari. Lo rende noto Atm. I tram saranno sostituiti dal bus B16.

La linea 16 del tram, in quegli orari e giorni, effettua il servizio tra Monte Velino e De Angeli; tra De Angeli e San Siro Stadio entrano in funzione i bus, che partono da via Trivulzio (direzione San Siro) e percorrono viale Bezzi, viale Ranzoni, via Parmigianino (solo verso De Angeli), piazzale Brescia, via Dolci, piazza Monte Falterona, via Albertinelli, piazzale Segesta, via Stratico, piazza Esquilino, via Rospigliosi. Il capolinea è situato in piazza Axum, prima di via Don Gnocchi.

In alternativa, tra Lotto e San Siro Stadio, si può utilizzare la M5.