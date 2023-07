Gli spazi per bambini aperti anche ad agosto a Milano (gratis)

Parco Trotter e via Anselmo da Baggio 56. Questi i due indirizzi che i genitori milanesi devono segnare. Qui, infatti, per tutto luglio e agosto rimangono aperti spazi per i più piccoli, che offrono un programma - gratuito - di laboratori e attività culturali.

"Il programma delle iniziative estive rivolte a bambine e bambini di età compresa tra 0 e 6 anni si arricchisce di nuove opportunità - scrive Palazzo Marino -. Il Comune di Milano promuove, infatti, attività che andranno avanti anche nel mese di agosto in due spazi educativi di grande qualità che offriranno gratuitamente alle famiglie laboratori educativi, artistici e culturali per i più piccoli".

"Anche in estate prosegue l’impegno dei servizi educativi del Comune di Milano per continuare a offrire alle piccole e ai piccoli milanesi che rimangono in città nei mesi più caldi spazi belli e attività di qualità dedicate - afferma la vicesindaco con delega all’Educazione Anna Scavuzzo -. Un’attenzione che trova la sua concreta manifestazione nelle opportunità offerte dagli hub di Baggio e del Parco Trotter collocati in quartieri in cui vivono molte famiglie in condizioni di fragilità e dove è quindi importante continuare a mantenere un presidio che rimane a disposizione di tutta la città, anche a luglio e agosto”.

Più nel dettaglio, l'hub di Baggio, in via Anselmo da Baggio 56, "è uno spazio che mette a disposizione opportunità di gioco libero, socializzazione tra pari e laboratori ludico-creativi, in un ambiente interamente ideato e pensato per i più piccoli e le loro famiglie. Sarà aperto il martedì e il giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 con accesso libero e gratuito. Per maggiori informazioni sui giorni e gli orari di apertura, le attività proposte e i contatti è possibile visitare il sito dedicato www.comune.milano.it/web/milanozerodiciotto.

È un palinsesto molto ricco anche quello proposto dal Labzerosei, che si trova all'interno del Parco Trotter e che durante il mese di agosto continuerà a realizzare attività educativo-laboratoriali per bambini e bambine tra i 2 e i 6 anni accompagnati da un adulto. L'offerta dei percorsi educativi e culturali intreccerà linguaggi e proposte differenti: dalla scienza all'arte, dal digitale alla musica alla natura. Le attività, interamente gratuite, saranno realizzate dal lunedì alla domenica con più turni di ingresso prenotabili sul sito dedicato. Per tutte le informazioni e le prenotazioni è possibile consultare il sito www.comune.milano.it/web/labzerosei.