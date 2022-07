Un nuovo spazio per i giovani nel caseggiato popolare di viale Lombardia

Un nuovo spazio di aggregazione, soprattutto pensato per i giovani, dove ora si trovano il 'bookstore solidale' e lo 'spazio Porpora', al piano terra di viale Lombardia 65, caseggiato popolare ex Umanitaria ora gestito da MM in zona Piola. Entrambi vuoti. L'intenzione di realizzare le nuove funzionii arriva dal municipio 3: laboratori linguistici, aiuto allo studio, iniziative di cittadinanza attiva e culturali, lotta al bullismo e alle discriminazioni.

Tramite un avviso pubblico verrà individuato il soggetto gestore, che non dovrà versare alcun canone all'istituzione comunale ma occuparsi delle spese ordinarie. Il soggetto contraente dovrà lavorare in rete con le realtà dell'associazionismo e del volontariato presenti nel quartiere. b