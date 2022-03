Uno spazio d'aggregazione a San Siro nel mercato coperto Selinunte

Trasformare il mercato coperto di piazzale Selinunte per aggiungere servizi, in modo che svolga anche una funzione aggregativa nel (problematico) quartiere poplare di San Siro. E' quanto chiedono Alice Arienta e Federico Bottelli, consiglieri comunali del Pd, in una mozione presentata a Palazzo Marino e approvata all'unanimità. "Il quartiere - scrivono i due esponenti del Pd - ha purtroppo conosciuto negli ultimi anni un grave declino causato da diverse ragioni, che ha portato ad una concentrazione di cittadini maggiormente esposti a fragilità economiche e sociali", tra cui "tanti adolescenti che necessiterebbero di attenzioni e risposte precise o, semplicemente, spazi adatti".

Il tema di uno spazio aggregativo a San Siro era emerso nel 2021 quando, dopo uno scontro tra un centinaio di ragazzi e la polizia durante le riprese di un video rap, il sindaco Beppe Sala aveva ricevuto alcuni rapper della zona per un incontro in piazza Scala. Da allora il comune sta lavorando per cercare uno spazio da adibire proprio ad una funzione aggregativa per i giovani del quartiere. La mozione chiede appunto di aggiungere, alla funzione commerciale del mercato coperto, altri servizi, per configurarlo "come spazio ibrido".

"Desideriamo che l'attività produttiva di gestione comunale venga utilizzata al meglio per il quartiere", afferma Arienta: "Il consiglio comunale, votando all'unanimità la nostra mozione, ha dato un'indicazione precisa di attenzione sul quartiere e valorizzazione di una struttura pubblica a beneficio della comunità residente, soprattutto i giovani". "Nel quartiere con l’etá media più bassa della città vogliamo dare una risposta alle esigenze e istanze di una generazione, valorizzando il contesto sociale che il quartiere già offre e portando una funzione aggregativa aperta a tutta la città. Immaginiamo un hub per la digitalizzazione, una sala prove di musica e servizi socio-culturali promossi da educatori", conclude Bottelli.