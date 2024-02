Perché il pubblico di una sfilata ha lanciato rifiuti addosso ai modelli

Cartacce, ma anche bibite e altri rifiuti di ogni genere. È quello che è stato lanciato contro le modelle del marchio svedese Avavav durante la sfilata di domenica 25 febbraio, ultimo giorno della Milano Fashion week.

Nessun gesto di disprezzo o contestazione: il tutto era stato organizzato dagli stessi stilisti. Agli ospiti, infatti, erano stati distribuiti guanti in lattine e cestini colmi di immondizia con la preghiera - rispettata alla lettera - di lanciarli contro modelle e modelli in passerella. Dietro l’idea c’è la direttrice creativa Beate Karlsson. Il senso? Porre fine all’attenzione sulla violenza dell’odio diffuso ogni giorno sui social network. Come “Avavav should never exist", "Avavav is rubbish". Tradotto: “Avavav non dovrebbe esistere”, “Avavav è spazzatura”.

Durante la sfilata, inoltre, sono stati proiettati alcuni commenti pubblicati in rete contro il brand. Anche la stilista è stata “ripagata” con la stessa maniera: quando è uscita sulla passerella per ringraziare (come da prassi) è stata colpita da una torta in faccia.