Riforma disabili, "Milano esclusa dalla sperimentazione"

Non ci sta l'assessore al welfare di Milano, Lamberto Bertolé, dopo l'individuazione delle province italiane nelle quali verrà sperimentato un sistema di assistenza alle persone con disabilità basato su un "progetto di vita". Le province individuate sono quelle di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. "Se vi sembra che manchi qualcosa avete proprio ragione", commenta sarcastico Bertolé in una nota, spiegando che il decreto legislativo aveva chiaramente indicato, tra i criteri di scelta, la "differenziazione di dimensioni territoriali".

Insomma, ci si aspettava che il governo scegliesse province di diversa dimensione, ma così non pare essere stato. "Sono state completamente escluse le quattro maggiori città italiane, Roma, Milano, Napoli e Torino, che hanno caratteristiche molto diverse dagli altri centri urbani, sia per il numero di residenti sia per l'organizzazione dei servizi che poi dovranno gestire le novità sperimentate in realtà più piccole e assolutamente non paragonabili", continua l'assessore milanese.

Che cos'è il "progetto di vita"

Oltre a introdurre una semplificazione, individuando nell'Inps l'unico soggetto che certifica una disabilità, i decreti del governo introducono il concetto di "progetto di vita", uno strumento per realizzare gli obiettivi delle persone con disabilità e migliorarne le condizioni di salute e personali. Attuato su richiesta della persona disabile, individua le risorse, gli interventi e i servizi per una maggiore inclusione e partecipazione del disabile nei diversi ambienti (scolastico, lavorativo, abitativo e sociale). Una specie di "rivoluzione copernicana" che, per essere attuata, deve essere anche sperimentata, visto che si parla del 2026 come orizzonte per la piena entrata in vigore di tutte le novità dei decreti.

L'esclusione di Milano e di altre grandi città dalla sperimentazione è, per Bertolé, "una scelta molto grave", rispetto alle attese di "migliaia di famiglie che ripongono in questa riforma le loro speranze e hanno il diritto di vederla attuata in modo efficiente, soprattutto nelle città di grandi dimensioni".