Milano è prima in Italia per spesa culturale: 167 mln per i libri, 102 mln per i concerti

Il 12% della spesa nazionale per consumi culturali del 2022 si concentra a Milano. Il dato colpisce considerando che, a Milano, abita il 2,3% della popolazione. L'Osservatorio per Book City ha presentato giovedì i dati completi di una ricerca anticipata qualche giorno prima, riferendo che, all'interno del Comune di Milano la spesa è stata di 549 milioni e 453mila euro, di cui 368 milioni e 254mila euro escludendo gli eventi sportivi. Nel conteggio complessivo sono però esclusi gli ingressi ai musei, l'acquisto di musica e cinema registrato e i videogiochi.

Secondo la ricerca, effettuata con Siae e Pepe Research, la voce più consistente è quella dell'acquisto di libri nelle librerie fisiche, online e nei supermercati, e ammonta a 167 milioni e 241mila euro. Il calcio è al secondo posto con 104 milioni e 404milan euro. Seguono, a poca distanza, i concerti pop, rock e di musica leggera con 102 milioni e 49mila euro. A distanza le discoteche (51 milioni e 50mila euro), le mostre (27 milioni e 494mila euro), il teatro lirico (21 milioni e 274mila euro), il teatro di prosa (18 milioni e 453mila euro), il cinema di sala (17 milioni e 566mila euro), il teatro di rivista e musical (11 milioni e 813mila euro), il balletto (4 milioni e 723mila euro) e i concerti di musica classica (4 milioni e 619mila euro). C'è anche la voce 'altro' (8 milioni e 258mila euro).

In termini percentuali, a Milano si concentra il 27% della spesa nazionale per le mostre, il 25,2% per il teatro lirico, il 15% per il balletto, il 10,6% per il teatro di prosa, il 10% per l'acquisto di libri, il 5,3% per biglietti del cinema.

"Quando affermiamo che Milano è capitale dello spettacolo, dell'editoria, della musica o della lettura, lo facciamo con la consapevolezza non solo di questi numeri, che sono quelli del consumo culturale a pagamento, ma di altri ancora, che non sono compresi in questo studio perché, ad esempio, si tratta di spettacoli a ingresso gratuito o ingressi ai musei", ha commentato Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, che ha partecipato alla presentazione della ricerca: "È una consapevolezza che ci rende orgogliosi, ma dà anche la responsabilità di rendere l'accesso agli strumenti di crescita culturale sempre più inclusivo e diffuso".