Oltre 1.200 persone partecipano alla spesa solidale a Milano

In un momento di particolare difficoltà per molte famiglie milanesi, un'iniziativa di solidarietà ha portato alla donazione di chili e chili - tonnellate - di beni alimentari a persone bisognose. Più di 1200 persone di tutte le età hanno partecipato alla spesa solidale organizzata da Volunteers Italia, progetto interamente animato e portato avanti da giovani universitari, nei supermercati vicino alle Università Bocconi e Cattolica di Milano.

L'obiettivo di Volunteers è rendere la vita di chi ne fa parte un capolavoro di solidarietà, e iniziative come questa dimostrano quanto sia possibile realizzare tale obiettivo insieme. Questo evento, l'ennesimo organizzato da Volunteers - che in pochissimo tempo si sta espandendo sempre di più nel territorio italiano - ha visto la partecipazione attiva di volontari e cittadini che, con generosità e spirito di solidarietà, hanno contribuito a raccogliere cibo per chi è in difficoltà.

L'iniziativa, che si è svolta il primo weekend di maggio, ha dimostrato l'importanza della solidarietà e dell'impegno sociale dei giovani, che sono molto di più di quello che la gente racconta. Giovani allergici alla mediocrità. Giovani che vogliono fare e vogliono far fare della vita un capolavoro di solidarietà. Tutto è già stato donato alle Suore Di Madre Teresa di Calcutta, che ogni giorno si prodigano ad aiutare le famiglie più bisognose della città.

Gesti come quello portato avanti, soprattutto in momenti di crisi come quello attuale, sono manna dal cielo, per restare in tema.

"Grazie al sostegno di tutti i partecipanti, non solo abbiamo potuto portare un po' di sollievo alle persone che ne hanno più bisogno, ma stiamo forgiando una generazione contro l'indifferenza e la mediocrità: ecco la forza della carità", le parole di Vittorio Torrisi, presidente e fondatore di Volunteers Italia.