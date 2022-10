Una tonnellata di cibo con la 'spesa sospesa' del mercato agricolo di Milano

Più di una tonnellata di cibo. E' quanto raccolto con la 'spesa sospesa' lanciata da Coldiretti al villaggio contadino Campagna Amica di Milano, svoltosi nel weekend al Parco Sempione. Tutti prodotti a 'km zero', dai formaggi all'olio, dal salame al riso, da frutta e verdura alla pasta. Secondo i calcoli dell'associazione di imprenditori agricoli (che imputa alla guerra in Ucraina il caro bollette iniziato in realtà a fine 2021), sono oggi due milioni e 600mila le persone in Italia costrette a chiedere aiuto per cibarsi.

Simbolicamente, un cesto di prodotti raccolti è stato consegnato all'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Durante il weekend, i visitatori dei banchi del mercato hanno avuto la possibilità di effettuare una donazione libera, grazie a cui acquistare prodotti a favore dei più bisognosi, sul modello dell'usanza del 'caffè sospeso'. In questo caso cibo e condimenti. A quanto donato dai cittadini è stato aggiunto il cibo presente nelle dispense dei cuochi del villaggio, che per tre giorni hanno preparato menu con le specialità del made in Italy.

"Anche in un momento di festa come il villaggio, abbiano voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche", ha spiegato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "questa esperienza non è limitata a questa occasione ma è diventata un fenomeno strutturale presente in tutti i mercati contadini nel paese".