Un lombardo su due non è tornato a teatro dopo la pandemia covid

Metà dei lombardi non ha ancora ripreso ad assistere a spettacoli dal vivo (o a film al cinema) dopo l'attenuazione della pandemia covid. Otto su dieci sono ormai abituati allo streaming, ma soltanto sette su cento di loro lo considerano una vera alternativa alla sala. Sono alcuni dei dati emersi da un sondaggio sul pubblico dello spettacolo in Lombardia la cui presentazione si è tenuta a Milano il 31 marzo.

Se il 50 per cento di coloro che hanno risposto non è quindi tornato a teatro o al cinema, c'è un altro 35 per cento che sta tornando a frequentare questi luoghi, ma meno spesso di prima. E, secondo i dati della Siae, il volume complessivo dei biglietti 'staccati' in Lombardia è calato del 76 per cento: in particolare si è assistitito a una diminuzione del 54 per cento a teatro, del 46 per cento al cinema e del 73 per cento ai concerti.

"Per il settore cultura la pandemia non è finita, ma ci sono segnali incoraggianti", ha detto Stefano Bruno Galli, assessore regionale alla cultura, presentando il sondaggio: "Negli spettatori è ancora forte un sentimento di paura. La regione continuerà a monitorare il comparto e aiutare le imprese, come fatto fino ad oggi. Ma è necessario far leva sull'attrattività e incrementare gli ingressi".