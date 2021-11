Giri in moto, regali e freestyle: lo spettacolo per i bimbi in ospedale

Il rombo delle moto e i sorrisi dei bimbi. Giornata speciale quella di martedì nel reparto di pediatria dell'ospedale San Raffaele di Milano: tutto merito dei motociclisti di Daboot che hanno improvvisato un vero e proprio spettacolo tra le corsie del reparto di pediatria.

I piccoli, raccontano dal Gruppo San Donato, "si sono trovati catapultati nel paese dei balocchi, tra spettacoli di free style, giri in moto e una montagna di regali". "Il nostro grazie a Vanni Oddera e ai ragazzi di Daboot, per aver regalato ai nostri bambini un pomeriggio ricco di sorrisi e spensieratezza", l'applauso dell'ospedale.

È dal 2009 che i ragazzi di Daboot, guidati da Vanni Oddera, portano avanti la mototerapia gratuitamente per - si legge sul loro sito - "far scoprire il mondo del freestyle a persone diversamente abili, invalide e con problemi psicofici". "Lo scopo della mototerapia è di regalare una giornata unica a queste persone e soprattutto di dargli la possibilità provare la moto. Perchè la moto è per tutti. Vogliamo sensibilizzare la società a regalare emozioni a chi è meno fortunato di noi. Noi lo facciamo tramite le moto ed il freestyle motocross, ma tutti - l'appello dei motociclisti - hanno qualcosa di speciale da offrire al prossimo".