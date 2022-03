In Duomo a Milano lo Spiderman che regala abbracci gratis

Un costume, un cartello e il gesto più semplice del mondo: un abbraccio. Nei giorni scorsi in centro a Milano, in piazza Duomo, è apparso un ospite decisamente speciale.

Sotto la sua solita tuta da Spiderman, Matteo Villardita - 29enne ligure nominato da poco cavaliere della Repubblica per il suo impegno a favore dei bimbi ricoverati - ha infatti regalato abbracci ai passanti. Proprio da sotto la Madonnina è partito il suo personale "tour della pace", lanciato dopo l'inizio della guerra in Ucraina.

"Perché lo faccio? Per comunicare. Comunicare il mio disdegno di quello che sta succedendo nel mondo e che ormai é davanti agli occhi di tutti. La gente ha paura, si vede ma soprattuto si sente", ha spiegato sui suoi social pubblicando le immagini dei tanti abbracci ricevuti e donati.

La gente "si è chiusa tantissimo negli ultimi anni a causa della pandemia prima e ora della tensione che si respira a causa della guerra che da tempo intossica l'essenza dell'essere umano. In questa prima giornata in Piazza Duomo a Milano ho deciso di scendere in campo con le 'armi' che più mi rappresentano - ha raccontato -. La mia ormai seconda pelle, una bandiera della pace e un cartello con su scritto Abbracci Gratis!". "Perché ora più che mai - ha concluso lo Spiderman italiano - il mondo ha bisogno di gesti semplici".