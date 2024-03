I supereroi volanti che portano le uova di Pasqua ai bimbi in ospedale

In volo per i più piccoli. Giornata speciale giovedì alla clinica De Marchi di Milano, dove cinque supereroi si sono calati dalla facciata dell'ospedale per donare uova di cioccolato a tutti i bambini ricoverati. Un’idea pensata e realizzata da Fondazione De Marchi Ets per regalare un’atmosfera di festa ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, costretti a trascorrere la Pasqua in ospedale.

"Cento uova per cento bambini che hanno ricevuto le uova di cioccolato dagli Spiderman 'volanti' che, imbragati con delle corde, si sono calati dal tetto dell’ospedale pediatrico per raggiungere i bambini affacciati alle finestre delle loro stanze di degenza e consegnare loro le uova di Pasqua", hanno spiegato dalla clinica.

"Donare gioia e serenità ai bambini ricoverati - ha raccontato Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi Ets - è la missione di Fondazione De Marchi che da quasi quaranta anni promuove progetti e azioni che possano migliorare la qualità della vita dei pazienti dell’ospedale pediatrico che presto avrà una nuova bellissima sede. Fondazione De Marchi, infatti, ha già donato un milione di euro per contribuire a realizzare a Milano l’ospedale pediatrico 'più bello del mondo' all’interno degli spazi del Nuovo Policlinico", ha concluso.

Gli ambienti destinati all’area pediatrica del Nuovo Policlinico avranno un’estensione di oltre 12mila metri quadrati distribuiti su tre piani e la consegna dei lavori, relativa all’umanizzazione degli spazi, è prevista per marzo 2025. Il progetto vincitore del bando, indetto e finanziato da Fondazione De Marchi, è “La città dei bambini” firmato da Novembre Studio.