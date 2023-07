Natale 2023: si cercano sponsor per luminarie, mercatini e decorazioni

Per il Natale 2023, il Comune di Milano vuole rendere la città più bella e vivace con alberi, luci, mercatini e piste di pattinaggio. Per questo cerca sponsor e partner che vogliano proporre e realizzare progetti e attività per le festività 2023-2024. Nei prossimi giorni saranno pubblicati gli avvisi per chi è interessato.

Il tema del Natale sarà “Il Natale degli Alberi”, un’idea regalata da Fondazione Bracco al Comune di Milano. Si tratta di decorare piazza Duomo con un grande albero e di mettere altri abeti e installazioni originali in altre zone della città. I progetti dovranno essere creativi, di qualità, in sintonia con i luoghi e rispettosi dell’ambiente e dell’energia, usando anche tecnologie innovative.

L’assessora al Turismo Martina Riva ringrazia gli sponsor che ogni anno aiutano a creare la magia del Natale a Milano, con le sue luci, i suoi mercatini e le sue attrazioni, che attirano milanesi e turisti. Spera che anche per il prossimo Natale ci siano proposte interessanti, solidali e sostenibili.

Per il mercatino di piazza Duomo saranno indette gare pubbliche. Per le luci nelle vie del centro, gli sponsor dovranno occuparsi anche di quelle in altre zone della città. Il Comune darà anche dei contributi fino a 60mila euro a enti senza scopo di lucro, come le Associazioni di Via.