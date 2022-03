Il Vigorelli cerca uno sponsor

Cerca uno sponsor il Vigorelli, storico velodromo di via Arona oggi utilizzato anche per il football americano. Milanosport, che lo gestisce, ha pubblicato un avviso pubblico per cercare un'azienda che sponsorizzi l'impianto per cinque anni, con la possibilità di proroga per un altro anno.

Lo sponsor potrà posizionare il proprio logo al centro e a bordo del campo, potrà personalizzare la sala stampa e potrà associare il proprio brand a tutte le comunicazioni ufficiali legate al Vigorelli. Inoltre potrà organizzare tre eventi all'anno della durata di due o tre giorni e, naturalmente, posizionare due insegne luminose sulle facciate, sulla zona d'ingresso in via Arona e sul fronte di piazza Carlo Magno. Insegne che hanno avuto il via libera da aprte della Sovrintendenza e saranno assoggettate alle tariffe comunali. La base d'asta è di 220 mila euro all'anno. C'è tempo fino al 2 maggio per presentare offerte e fino al 22 aprile per fare un sopralluogo.