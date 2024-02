Tre nuovi centri giovanili nel Milanese: dove verranno costruiti

Tre nuovi spazi destinati ai giovani sorgeranno nel Milanese. I progetti sono stati vincitori del bando promosso dall’iniziativa ‘Sport & Giovani’ di Regione Lombardia e Sport e Salute spa. A ottenere la sovvenzione sono state le società Magicsport di Zibido San Giacomo, Ginnastica Trevicass di Cassano d’Adda e Mc2 Sport School di Carpiano.

Le tre società otterranno in totale 120mila euro per la costruzione di luoghi di aggregazione e socializzazione per i ragazzi. Al centro la promozione dello sport, ma non solo. Infatti, sebbene le strutture saranno prettamente dedicate ad attività sportive, grande importanza verrà data anche ai servizi di assistenza e al sostegno psicologico dei giovani. Inoltre, verranno attivati corsi di formazione professionale per i ragazzi tra i 15 e i 34 anni.

“Oggi più che mai è necessario intervenire per prevenire il disagio giovanile, accompagnare le nostre ragazze e ragazzi in percorsi virtuosi e formativi”, ha detto Lara Magoni, sottosegretaria con delega allo Sport e Giovani della Regione Lombardia.

Dal punto di vista della ripartizione dei fondi, Regione e Sport e Salute sovvenzioneranno le tre società con 50mila euro per Magicsport, 40mila per Ginnastica Trevicass e 30mila per Mc2 Sport School. Non solo a Milano. Con il bando sono stati premiate altre 23 società in Lombardia per altrettanti luoghi di aggregazione giovanile: otto sorgeranno in provincia di Bergamo, tre a Cremona e Lecco, due nei territori di Brescia e Mantova, e una ciascuna nelle province di Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Como e Varese.