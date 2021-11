Uffici comunali: "Un operatore che parli inglese in ogni sportello"

Un operatore che parla inglese agli sportelli fisici del Comune di Milano e servizi online disponibili anche almeno in lingua inglese. E' il programma della neo presidente della commissione comunale servizi civici, rapporti con i Municipi e digitalizzazione, Giulia Pastorella (Azione), eletta giovedì 11 novembre. La sua vice presidente sarà Alice Arienta (Pd).

"Tra i temi centrali della mia campagna elettorale - ha dichiarato Pastorella - c'era il miglioramento dei servizi civici del Comune, che necessitano di digitalizzazione e internazionalizzazione. Mi impegnerò al fianco dell’assessora Gaia Romani per l’interoperabilità delle banche dati, affinché i cittadini non debbano fornire più volte le stesse informazioni alla Pubblica Amministrazione, e per migliorare il rapporto con i cittadini stranieri, facendo in modo che tutti i servizi online siano disponibili almeno in inglese e gli sportelli fisici siano presidiati da un operatore che parla inglese".

Spazio anche per il decentramento: "Nella città policentrica - ha aggiunto la consigliera di Azione - sarà necessario rivedere le competenze attribuite ai Municipi perché questi possano diventare un vero presidio agli occhi dei cittadini, assumendo centralità nell’erogazione dei servizi alla persona. Sono fiduciosa che su questo fronte ci sarà un fruttuoso dialogo anche con le opposizioni, come dichiarato durante la seduta".

Le altre commissioni

Sempre giovedì sono stati eletti il presidente e la vice presidente della commissione sviluppo economico e politiche del lavoro. Sono rispettivamente Mauro Orso (Lista Sala) e Natascia Tosoni (Pd). Mercoledì 10 novembre si erano invece insediate altre due commissioni comunali. Carlo Monguzzi (Verdi) è stato riconfermato presidente della commissione mobilità, ambiente, verde e animali. Il suo vice sarà Marco Mazzei (Lista Sala). Infine, Federico Bottelli (Pd) è stato eletto presidente della commissione casa e piano quartieri. La sua vice sarà Simonetta D'Amico (Pd).