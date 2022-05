Un nuovo sportello per certificati e prendere appuntamento all'anagrafe

E' stato inaugurato a Milano, a Quarto Oggiaro, un nuovo sportello di quartiere dedicato ai servizi anagrafici, in cui i cittadini potranno richiedere certificati e prendere l'appuntamento per recarsi all'anagrafe di via Larga, in centro, o nelle sedi periferiche. Lo sportello si trova in piazzetta Capuana, all'interno della sede di MM Casa, l'azienda che gestisce le case popolari di proprietà del comune di Milano.

Il taglio del nastro è avvenuto lunedì mattina, alla presenza di rappresentanti del municipio 8 e dell'amministrazione comunale. Nel corso della mattinata anche un momento di orientamento aperto ai residenti sui servizi erogati. Lo sportello sarà aperto ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.