A Linate arriva lo sportello per noleggiare un'auto con conducente

All'aeroporto di Linate arriva la possibilità di ottenere un'auto a noleggio con conducente (Ncc) attraverso uno sportello fisico all'interno dello scalo. È stato stretto un accordo triennale con LimoLane, piattaforma che si occupa proprio del noleggio Ncc. Lo sportello si aggiunge quindi a quelli, usuali, per le auto a noleggio. Il cliente potrà prenotare in tempo reale un'auto tra 25 messe a disposizione, tutte di alta gamma e con autista, nelle fasce orarie d'apertura da lunedì a domenica. Resta la possibilità, anche fuori dalle fasce orarie, di prenotare via app.

Il city airport intanto ha registrato il transito di 7,7 milioni di passeggeri nel 2022 e, da gennaio a maggio del 2023, di ben 3,6 milioni di passeggeri. In entrambi i casi Linate si posizione nella top ten degli scali italiani, secondo i dati di AssAeroporti. E, recentemente, Aci Europe (l'associazione che rappresenta 500 aeroporti) ha insignito Linate del Best Airport Award 2023 per la propria categoria, grazie al lavoro degli ultimi anni sulla sostenibilità e la decarbonizzazione.