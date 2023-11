Le ragazze della Statale avranno un consulente per i problemi sentimentali

La Statale di Milano lancia “Ad alta voce”, sportello di ascolto per le studentesse per prevenire e intercettare qualsiasi problematica legata alle relazioni sentimentali. Il servizio è stato annunciato durante il convegno “Violenza di genere e stereotipi, educare per prevenire” tenutosi stamattina. A promuovere l’iniziariva Marilisa D’Amico, prorettrice delegata a legalità, trasparenza e parità di diritti e da Marina Brambilla, prorettrice delegata ai servizi per la didattica e agli studenti dell’università.

Il progetto è stato lanciato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e, in particolare, alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Il servizio verrà attivato nell’ambito delle attività di supporto psicologico che l’ateneo offre e si avvarrà della collaborazione con il centro antiviolenza pubblico SVSeD della clinica Mangiagalli.

L’obiettivo, come spiega anche Marilisa D’Amico, è quello di intervenire in profondità sul fenomeno. “Faremo in modo che l’ateneo sia sempre più un luogo capace di supportare gli studenti in tutti gli ambiti della loro formazione e crescita personale”, afferma Marina Brambilla. Anche il rettore Elio Franzini ha commentato il progetto: “l tragico epilogo della vicenda di Giulia Cecchettin, giovane donna, studentessa brillante, sta generando un profondo movimento di opinione, il richiamo a interventi di diversa natura, che non possono più attendere”.