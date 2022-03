A Milano ci sarà uno sportello psicologico per i dipendenti del comune

Un modo per intercettare i bisogni delle donne e degli uomini che ogni giorno lavorano per l'amministrazione. Un modo per dare loro un aiuto, se necessario. I dipendenti del comune di Milano, 15mila circa, avranno a loro disposizione uno sportello psicologico gratuito per tutelare il loro benessere mentale dopo il disagio passato a causa del lunghissimo periodo della pandemia di covid 19.

Giovedì, infatti, il consiglio comunale ha dato il via libera alla mozione presentata dal consigliere Mauro Orso, della lista Beppe Sala sindaco, che chiedeva che il primo cittadino e la giunta si impegnassero "all'interno di un piano di rilevazione dei fabbisogni delle e dei dipendenti, a proporre azioni di prevenzione a sostegno del benessere del singolo e di prevenzione del disagio attraverso l'attivazione sperimentale di servizi di sportello psicologico". Non è ancora noto come l'idea verrà messa in pratica, ma non è escluso che lo sportello venga attivato "da remoto", perché è la stessa mozione a sottolineare che il supporto può essere fornito "anche mediante l'utilizzo di piattaforme online".

"I dipendenti del comune di Milano avranno supporto psicologico gratuito. Quando è stata approvata la mozione che ho proposto, ho finalmente realizzato da quando sono stato eletto, che la politica è fatta di idee che si devono rappresentare e portare avanti", ha esultato sui social Orso. "Con professionalità e passione, dopo mesi di lavoro e grazie alla mitica assessora Alessia Cappello, una donna tanto visionaria quanto concreta, abbiamo approvato il supporto psicologico gratuito per i dipendenti comunali milanesi. Questo - ha garantito il consigliere - sarà solo il punto di partenza per sperimentare lo strumento informatico che stiamo costruendo. Dopo potrà essere replicato ed usato spero in tutti i comuni d’Italia".