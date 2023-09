I diesel Euro 5 di chi aspetta l'auto nuova circoleranno in Area B e Area C anche nel 2024

I diesel Euro 5 di chi sta cambiando l'auto potranno entrare in Area B e Area C anche dopo il 30 settembre 2023. Palazzo Marino ha deciso di rinviare all'anno prossimo alcune deroghe, ma anche di aumentare a 50 gli ingressi gratuiti per i residenti in Area C. Come tutti sanno, infatti, da tempo chi acquista auto nuove si trova nella condizione di dovere aspettare molto a lungo, poiché le consegne dei mezzi sono diradate. Chi ha già avviato il percorso di sostituzione del proprio mezzo, quindi, si trovava in difficoltà con la scadenza del 30 settembre.

Per Area B, chi ha un diesel Euro 5 e, entro il 31 marzo 2023, ha sottoscritto un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine rottamando il vecchio mezzo, può circolare fino all'arrivo della nuova auto, comunque non oltre il 30 giugno 2024. Lo stesso viene riconosciuto ai diesel Euro 5 dei taxi o degli Ncc. La richiesta di deroga in scadenza a settembre verrà prorogata d'ufficio dall'amministrazione.

I diesel Euro 5 registrati in car pooling potranno invece circolare fino al 30 settembre 2024, così come i lavoratori che usano il mezzo per il tragitto casa-lavoro tra le 21 e le 7, i dipendenti delle forze armate e di polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile e gli ufficiali giudiziari, le autoscuole, gli agenti di commercio e gli artigiani, i medici e i pediatri in visita domiciliare, i volontari delle ambulanze. Sarà invece riconosciuta in via definitiva la possibilità di entrare in Area B per chi si reca direttamente ai parcheggi di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo, a patto di possedere un abbonamento mensile o annuale ai parcheggi stessi.

Sempre per Area B, chi ha un diesel Euro 5 e un Isee inferiore a 20mila euro avrà altre 30 giornate d'ingresso in aggiunta a quelle di deroga (25 per residenti, 5 per non residenti), utilizzabili tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024. Dal 1° ottobre 2023 è necessario fare richiesta di deroga sulla piattaforma di Area B.

Area C

Le misure adottate per Area C consentiranno ai residenti in possesso di un veicolo diesel Euro 5 che hanno già sottoscritto (entro il 15 settembre 2022) un contratto di acquisto a fronte della rottamazione del vecchio mezzo, di poter circolare in Area C fino all’arrivo della nuova auto, comunque non oltre il 30 giugno 2024. Lo stesso varrà per i diesel Euro 5 adibiti al servizio taxi o al servizio di noleggio con conducente.

Anche per gli autoveicoli destinati al trasporto persone (M2 e M3) non adibiti a trasporto pubblico e agli autoveicoli destinati al trasporto di cose (N1, N2, N3) i cui proprietari risultassero in possesso di un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine sottoscritto entro il 31 dicembre 2023 per la sostituzione del vecchio veicolo, è stata riconosciuta la posticipazione del divieto dal 1° ottobre 2023 fino alla consegna del nuovo veicolo, comunque non oltre al 30 giugno 2024.

4mila veicoli

"Queste misure servono ad aiutare i cittadini nel passaggio ai nuovi divieti. Con questo stesso intento le proroghiamo. Parliamo di famiglie indigenti o di chi ha scelto di passare a un veicolo meno inquinante, del quale non è però ancora in possesso", ha detto Arianna Censi, assessora alla mobilità: "Il nostro obiettivo resta quello di ridurre le auto inquinanti a Milano". Ma la polemica non è tardata a sorgere. Per Carlo Monguzzi, consigliere di maggioranza (è capogruppo di Europa Verde), "la prima e unica risposta dell'assessora alle drammatiche manifestazioni e alla durissima contestazione alla giunta è nuove deroghe. Qualcuna magari anche normale. Ma un tempismo e un'opportunità che rasentano il genio". Ma, secondo il Pd, le misure alla fine interessano appena 4mila veicoli.