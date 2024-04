Affaire San Siro, Milan e Inter hanno mandato a Webuild le loro necessità

Per il momento non si parla di costruire uno stadio ma "solo" una "un’alternativa credibile ai progetti di San Donato e Rozzano". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con i giornalisti nel pomeriggio di giovedì 4 aprile.

La situazione comunque è in continua evoluzione. Nei giorni scorsi Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria del Milan, si è mostrato disposto a rimanere a San Siro in caso di impossibilità di costruire il nuovo stadio a San Donato. Un atteggiamento apprezzato da Sala: "Ho sentito e apprezzo le parole di pragmatismo di Gerry Cardinale. La cosa positiva è che Inter e Milan hanno mandato a Webuild le loro necessità e ce l’hanno comunicato formalmente, in maniera tale che le possa considerare nella costruzione del progetto. Quindi io sospendo ottimismo o pessimismo in attesa di giugno".

Infine, sui tempi della ristrutturazione dello stadio e sulla possibilità, avanzata da Alessandro Antonello, ceo dell'Inter, di dividere i lavori in due fasi, prima delle Olimpiadi 'più soft' e dopo più strutturali, Sala ha concluso: "Io penso di sì. È chiaro che ci sono dei lavori che non impatterebbero sulla cerimonia di apertura quindi io non perderei tempo. Credo che quella possa essere la soluzione".