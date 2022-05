Dibattito pubblico su stadio, passo avanti: scelta commissione in comune

Sono stati nominati i componenti della commissione che valuterà le offerte per la gestione del dibattito pubblico sullo stadio di San Siro. Si tratta di Carmela Francesca, vice direttore generale del comune di Milano, che sarà presidente della commissione, affiancata da Manuela Franca Loda, direttore area gare, e Andrea Zuccotti, vice segretario generale vicario di Palazzo Marino.

I tre funzionari valuteranno le offerte da parte di chi si propone per gestire il dibattito pubblico sullo stadio. Un passo necessario e obbligatorio per legge per arrivare poi ad un progetto definitivo sul nuovo Meazza da parte di Milan e Inter. Il dibattito pubblico sarà l'occasione per ascoltare i cittadini, i comitati, i portatori d'interesse. Il gestore del dibattito pubblico elaborerà poi una relazione finale. Le conclusioni del dibattito pubblico non saranno comunque vincolanti per l'amministrazione.