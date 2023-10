Palazzo Marino spera ancora che si faccia "uno stadio nell'area di San Siro"

Il Comune di Milano non ha ancora abbandonato l'idea che si realizzi "uno stadio nell'area di San Siro": lo ha detto Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana (ex urbanistica), venerdì mattina a margine di un convegno al Pirellone. Le parole di Tancredi fanno pensare che si riferisse al progetto lanciato 4 anni fa da Milan e Inter: un nuovo stadio e l'abbattimento del Meazza. E non alla ristrutturazione dello stadio attuale.

I due club sembrano sempre più intenzionati, invece, a lasciare San Siro e trasferirsi: il Milan a San Donato Milanese, l'Inter a Rozzano. Nel secondo caso, il Comune ha già approvato una variante al Pgt, mentre a San Donato il documento di governo del territorio prevede già, nell'area scelta, la vocazione sportiva: si sarebbe dovuta costruire un'arena da 20mila posti. Entrambi i club hanno già presentato un'idea di massima su come potrebbero essere i futuri impianti: 70mila posti ciascuno, con verde pubblico, sport aperto alla cittadinanza e le nuove sedi delle società. E in entrambi i casi, stadi pronti per il 2028/2029.

"Crediamo che si possa ancora recuperare l'idea di realizzare uno stadio nell'area di San Siro. Non abbiamo comunicazioni ufficiali, anzi quelle che abbiamo sono di attendere l'esito della pronuncia dei garanti sul referendum, se si dovrà fare o meno", ha puntualizzato l'assessore Tancredi, aggiungendo però che Palazzo Marino non ha "alcun motivo di ostacolare" l'idea dei club di fare due stadi in due luoghi diversi.

Il ricorso contro il vincolo

Pochi giorni fa, il sindaco di Milano Beppe Sala aveva annunciato un ricorso contro la decisione della Sovrintendenza di porre un vincolo al secondo anello del Meazza nel 2025, quando saranno trascorsi 70 anni dalla realizzazione, affermando che si tratta di un vincolo che danneggia il Comune e il suo patrimonio. Con il vincolo, l'abbattimento del Meazza in quanto tale non sarebbe più possibile. Fino a quel momento, il consiglio comunale di Milano aveva soltanto posto ai club la condizione (accettata) che rimanesse comunque in piedi un pezzo dell'attuale stadio, anche minimo, per conservarne la memoria.