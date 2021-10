Sala incontrerà Milan e Inter a fine ottobre per parlare dello stadio di San Siro

Fine ottobre dovrebbe essere il momento dell'atteso incontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala, appena rieletto per il secondo mandato, e la dirigenza del Milan e dell'Inter, per tornare a parlare del nuovo stadio di San Siro. L'argomento era stato di fatto sospeso proprio in attesa delle elezioni, perché era evidente che fosse fondamentale sapere chi sarebbe stato il futuro sindaco. Ora i due club non vogliono attendere oltre.

"Credo che la settimana prossima incontrerò le squadre, ci stiamo sentendo, quindi come promesso ripartiremo con il dialogo", ha detto Sala mercoledì ai cronisti a margine della presentazione del concorso di progettazione dei laboratori della Scala. Appena dopo l'esito elettorale (con la vittoria travolgente di Sala al primo turno), soprattutto il Milan era tornato 'alla carica' chiedendo che il sindaco incontrasse i club per definire il resto del percorso.

Milan e Inter restano fermi sulla loro posizione di volere uno stadio nuovo, lungo via Tesio, adiacente all'attuale Meazza, e non vogliono al momento sentir parlare di una ristrutturazione del Meazza stesso come alternativa. Le elezioni hanno portato comunque i Verdi a ottenere oltre il 5% e quindi tre consiglieri comunali e un'assessora (Elena Grandi), ed inoltre sono stati riconfermati alcuni consiglieri comunali da sempre contrari alla costruzione del nuovo stadio (Enrico Fedrighini, Alessandro Giungi, Rosario Pantaleo), a cui si aggiunge il neo eletto Marco Bestetti all'opposizione.

Va inoltre ricordato che, sulla questione, 'pende' la data del 2026, anno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La città, in quel momento, dovrà avere uno stadio pronto all'uso perché vi è prevista l'inaugurazione dei giochi olimpici.