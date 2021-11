Sala dice che Milan e Inter sarebbero certamente andate via senza il nuovo stadio

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha motivato l'improvvisa accelerazione sul nuovo stadio a San Siro affermando che, se il Comune non permettesse la realizzazione dell'impianto, "certamente Milan e Inter andrebbero da un'altra parte: per loro lo stadio è prioritario". Lo ha detto a margine della deposizione delle corone al Sacrario dei caduti milanesi. La 'minaccia' di cercare altrove uno spazio per lo stadio era stata avanzata dai club, riferendosi esplicitamente alle aree Falck a Sesto San Giovanni, ma quella possibilità è ormai chiusa da tempo.

Dopo le elezioni del 3-4 ottobre, il sindaco ha incontrato due volte i vertici dei club, arrivando ad un accordo che prevede che Milan e Inter rispettino, per i servizi accessori, la volumetria massima prevista dal Pgt (0,35) e non chiedano volumi aggiuntivi. Sala ha garantito che la giunta dichiarerà l'interesse pubblico. "Per come è stata formulata la cosa, noi non abbiamo più grandi incertezze", ha aggiunto il sindaco. Per Sala è positivo "essere riuscito a riportare le squadre al rispetto dell'indice volumetrico del Pgt", ma non vuole parlare di "successo", perché "non è un confronto tra chi è più forte, ma è il compendiare gli interessi delle squadre con le regole dell'amministrazione".

Prossimo passaggio, per il sindaco, "spiegare bene ai cittadini cosa sarà di San Siro, dell'area e quanto verde rimarrà". Il punto di arrivo del nuovo impianto dovrebbe essere il 2027. Il cantiere inizierà prima, ma l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali nel 2026 si terrà al 'vecchio' Meazza, una specie di 'canto del cigno' dello stadio milanese. Dalle parole di Sala, emerge l'accettazione (apparentemente) incondizionata del punto di vista di Milan e Inter, secondo cui il nuovo stadio è l'unica strada per essere ancora parte del top europeo.