Affaire San Siro, il mea culpa di Sala: "Non abbiamo fatto bene la nostra parte"

È più di un semplice progetto quello dello stadio dell'Inter a Rozzano: è una vera e propria roadmap che potrebbe portare al primo goal nella nuova arena per la stagione sportiva 2028/2029. Nei giorni scorsi l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ha presentato al governatore lombardo il progetto dell'arena (70mila posti realizzato da Populous, lo stesso che aveva presentato uno dei progetti per il Meazza). Non è seguita nessuna dichiarazione ufficiale, ma il presidente sarebbe rimasto colpito positivamente.

Secondo il sindaco di Milano Beppe Sala l'affaire Stadio non è ancora chiuso. "Non voglio considerare la partita" dello stadio di San Siro "finita e ritengo che sia un errore clamoroso per le società non fare lo stadio a Milano. Credo che uno stadio fuori città sia ingestibile", ha detto il primo cittadino nella mattinata di giovedì 16 novembre. Una situazione che ha spinto il sindaco a fare anche una sorta di "mea culpa".

"Non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale" sull'ok di Regione Lombardia al progetto dell'Inter a Rozzano "quindi non commento non essendo in condizione di farlo - ha continuato Sala in merito all'interlocuzione che ci sarebbe stata tra il club nerazzurro e la Regione -. Le società possono legittimamente andare a fare lo stadio dove ritengono, ma io personalmente ritengo che sia un errore clamoroso per le società non fare lo stadio a Milano".

"Credo che uno stadio fuori Milano sia ingestibile - ha continuato Sala - perché io non so quanti vigili ha Rozzano. Come fa a schierare 100 vigili quando c’è la partita? Secondo me si stanno raccontando anche un sacco di frottole. Una frottola che sento dire è che le società garantiscono la sicurezza, ma dove? Non lo possono fare". "Credo che sia un errore macroscopico delle società ma credo che dal loro punto di vista possono recriminare il fatto che da parte nostra c’è il vincolo e ci sono state le nostre lentezze. Non siamo riusciti a dare risposte in tempi brevi".

"Non voglio considerare questa partita finita - ha affermato ancora il sindaco -. Vedo difficoltà sullo stadio del Milan, anche per i parcheggi che sono necessari essendo la metropolitana a un chilometro e un mezzo. Non credo che si possano fare nel parco Sud né sotto terra. Io invito solamente le squadre a ripensarci ancora". "È anche questo il motivo per cui anche in consiglio comunale stiamo cercando di portare avanti una mozione per dire alle squadre di stare a Milano. Poi credo che noi dobbiamo fare ancora meglio la nostra parte. Non l’abbiamo fatta sufficientemente bene" ha concluso Sala.