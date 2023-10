Stadio dell'Inter a Rozzano, ecco il progetto

24 ore dopo l'ultimatum del sindaco di Milano Beppe Sala a Milan e Inter perché, entro 4 mesi, chiariscano cosa vogliono fare a San Siro, l'Inter 'mette la freccia' e presenta i possibili rendering del nuovo impianto che vorrebbe realizzare a Rozzano, in un'area (tagliata in due dal confine del Parco Sud) a ridosso della Tangenziale Ovest e dell'autostrada per Genova.

Progettato da Populous, secondo i 'concept' presentati giovedì 12 ottobre l'impianto sarebbe a forma ovale con colonne, ricordando vagamente lo stadio del Tottenham Hotspur a Londra (stesso studio per il progetto). Ospiterebbe 70mila spettatori, come quello eventuale del Milan a San Donato Milanese, il cui 'concept' è stato presentato qualche settimana fa.

Il 5 ottobre il consiglio comunale di Rozzano ha approvato una variante al Pgt necessaria per un impianto sportivo di queste dimensioni in quel punto. Resterà da verificare la posizione del Parco Sud. L'area è di proprietà del gruppo Cabassi ed è stata opzionata dall'Inter fino ad aprile del 2024. Secondo quanto riferito dal club nerazzurro, i lavori potrebbero partire già nel 2025 in modo da avere lo stadio pronto per la stagione 2028/2029. Nessuna stima ufficiale per i costi, ma si sa che il progetto sarà finanziato con la formula del project financing. Ovvero, i ricavi andranno in parte a ripagare il debito assunto per la costruzione dello stadio.

Nell'area verrà realizzata anche la nuova sede dell'Inter, così come una serie di attività commerciali (tra cui lo store ufficiale nerazzurro), e anche un impianto sportivo a disposizione della cittadinanza. Resta il nodo della viabilità, su cui i consulenti dell'Inter lavoreranno con le amministrazioni di Rozzano e Assago: la metropolitana è a qualche centinaio di metri di distanza dall'area.