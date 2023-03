Nuovo stadio a La Maura, Snaitech conferma: "Trattativa per vendere l'area"

Prima puntata, 15 febbraio. Le indiscrezioni giornalistiche sulla possibilità che il nuovo stadio di Milano sorga nelle piste d'allenamento dell'attuale ippodromo del trotto (La Maura) sono appena uscite, e Snaitech prontamente smentisce di avere venduto l'area in questione. Seconda puntata, primo marzo. Non si tratta più di indiscrezioni ma di piani precisi. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha promesso che incontrerà i dirigenti del Milan e dell'Inter. E sono in particolare i rossoneri quelli interessati alle piste d'allenamento di La Maura, mentre l'Inter 'migrerebbe' fuori città, non si sa ancora dove.

A questo punto Snaitech non può più far finta di niente, e il primo marzo parte un nuovo comunicato: "La società - scrive a distanza di 15 giorni - ha sottoscritto un accordo preliminare di compravendita per l’area che include l’Ippodromo Snai La Maura. La vendita non è, tuttavia, perfezionata in quanto soggetta a diverse condizioni sospensive quali la realizzazione delle nuove piste e servizi per il trotto, all’interno dell’Ippodromo Snai San Siro". Insomma, il trotto (e l'allenamento) non se ne va da La Maura, ma una parte dell'area potrebbe essere venduta.

L'operazione immobiliare (ormai è noto a tutti) vede come protagonista Fcma, di Federico Consolandi e Matteo Albarello, che poi farebbe costruire al Milan lo stadio. L'area sarebbe privata (ed è un vantaggio per il club rossonero, giacché non dovrebbe sottostare ai dettati del Comune di Milano) e, pur essendo all'interno del Parco Sud, è a vocazione sportiva secondo il vigente piano di governo del territorio, che quindi potrebbe anche non essere ritoccato allo scopo.

La posizione del Comune è ovviamente a questo punto la più delicata, perché si ritroverebbe col Meazza sul 'groppone', a quel punto non può utilizzabile per il calcio di Serie A. Potrebbe però essere affidato alla gestione di una società specializzata in grandi eventi (sportivi e non sportivi), che lo rivitalizzerebbe. E sarebbe salvato dall'abbattimento.

Tuttavia, dal fronte contrario ad abbattere il Meazza sono pronti alla lotta anche sull'ippodromo. "Si intacca una delle aree verdi più grandi della città", sottolinea Francesca Cucchiara, consigliera comunale di Europa Verde: "Se tutto andasse come vogliono le squadre, di stadi ne avremmo tre, uno a La Maura, uno non si sa dove e uno vuoto, cioè quello che per giunta gode di grandissimo prestigio. C'è dell'assurdo, ma soprattutto c'è l'arroganza di chi pensa di accaparrarsi un pezzo di città senza neanche stare a chiedere. E distruggere quel poco di natura che ancora esiste a Milano è una follia".