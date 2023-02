Il nuovo stadio all'Ippodromo? Sala: "Non ne so nulla". Snaitech: "L'area è ancora nostra"

Si fa largo l'ipotesi del nuovo stadio di Milano non accanto al Meazza ma sempre nella zona di San Siro, per la precisione nelle ex piste d'allenamento dei cavalli all'Ippodromo, nei pressi de La Maura, che non sarebbe più di proprietà di Snaitech. Dopo alcune anticipazioni, mercoledì mattina è arrivata una conferma a metà da parte del sindaco Giuseppe Sala, mentre successivamente la secca smentita da parte di Snaitech, che ha affermato di non avere venduto le aree. Si tinge quindi di 'giallo' la questione, probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni.

L'antefatto. Si sapeva già che le due società, Milan e Inter, da tempo interessate a costruire un nuovo stadio per le partite di calcio, stessero pensando a un piano B e, forse, un piano C. Se però il piano B era ormai noto (le aree ex Falck a Sesto San Giovanni), del piano C non si sapeva assolutamente nulla. Ora l'ipotesi delle piste d'allenamento dell'Ippodromo, che 'salverebbero' il Meazza dalla demolizione. "Potrebbe anche essere una soluzione buona', ha affermato ai cronisti Sala mercoledì mattina a margine della presentazione del prossimo Salone del Mobile, "a me interessa che lo stadio rimanga a Milano, ma onestamente non ne so ancora nulla: non ho avuto comunicazioni ufficiali dalla società proprietaria dell'area".

L'ex pista d'allenamento avrebbe il vantaggio di essere già a destinazione sportiva secondo il piano di governo del territorio. Inoltre consentirebbe di non abbattere il Meazza, su cui la nuova sovrintendente di Milano Emanuela Carpani probabilmente apporrà un vincolo storico-relazionale, come insiste da mesi Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura. Con il vincolo, trovare una soluzione di riserva sarebbe pressoché obbligatorio.

La smentita di Snaitech

L'idea ha incontrato però la 'ribellione' di Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde, da sempre contrario a un nuovo stadio. "Un altro colpo di genio, una una colata di cemento su un'area verde", ha commentato: "Si salva forse il Meazza e si penalizza un'area che doveva diventare un grande parco della biodiversità, da un disastro ecologico all'altro". Successivamente è arrivata anche una nota di Snaitech, proprietaria degli Ippodromi di Milano, con cui si "smentisce la notizia dell’avvenuta vendita delle piste di allenamento". E il 'giallo' si intensifica.