Stadio del Milan, anche Azione e Italia Viva contrari a costruirlo a La Maura

Ai consiglieri di maggioranza contrari alla realizzazione di un nuovo stadio all'Ippodromo La Maura (nel settore delle ex piste d'allenamento) si aggiungono i tre esponenti del gruppo dei Riformisti (Azione e Italia Viva): Giulia Pastorella, Lisa Noja e Carmine Pacente hanno firmato un ordine del giorno in cui si leggono due cose, una chiarissima e una soltanto intuibile (ma chiara a chi vuol intuirla).

L'idea chiarissima è il no allo stadio a La Maura. Un'opzione che il Milan sta valutando, viste le lungaggini per la realizzazione dell'impianto in comune con l'Inter accanto all'attuale Meazza. L'idea solo lasciata tra le righe dell'ordine del giorno, ma a legger bene altrettanto chiara, è quella di invitare il Comune di Milano a proseguire sul cosiddetto Piano A, cioè appunto lo stadio nuovo vicino a via Tesio. Il piano su cui Milan e Inter lavorano (o stavano lavorando) da quasi quattro anni.

La contrarietà allo stadio a La Maura, per i tre consiglieri di Azione e Italia Viva, trae origine dal fatto che l'area è inclusa nel complesso delle aree agricole e verdi di 'cintura urbana' insieme al Parco delle Cave, al Boscoincittà, al Parco di Trenno e alle aree agricole limitrofe, tutte nel Parco Sud. La fruizione pubblica (attrezzature sociali, ricreative o sportive) deve dunque essere contemperata all'esigenza di salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura.

Le leggi regionali e il piano di governo del territorio del Comune di Milano, poi, indicano la necessità di ridurre il consumo di suolo e fare rigenerazione urbana operando in aree già edificate anziché costruire sul suolo verde, il cosiddetto 'greenfield'. La costruzione dello stadio a La Maura contraddirebbe questi presupposti, motivo per cui Azione e Italia Viva non vogliono sentirne parlare.

Quale allora la soluzione proposta da Pastorella, Noja e Pacente? Tra le righe, quella di riprendere la via dello stadio in comune tra Milan e Inter nell'area adiacente all'attuale Meazza, anche per non perdere gli importanti oneri di urbanizzazione che consentirebbero, tra l'altro, secondo i 'paletti' già posti dal consiglio comunale, di riqualificare il non lontano quartiere di case popolari di San Siro (quello che gravita attorno a piazzale Selinunte).

Resta un dubbio. Se il punto di vista di Azione e Italia Viva è quello di non edificare sul suolo verde, perché va bene edificare lo stadio sul Parco dei Capitani, l'area verde attualmente esistente dove Milan e Inter avrebbero voluto costruire il nuovo impianto?