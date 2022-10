La proposta a Sala che potrebbe salvare il Meazza

Nella questione dello stadio di San Siro irrompe a sorpresa una proposta, formulata al Comune di Milano, per salvare il Meazza dalla demolizione e togliere a Palazzo Marino l'onere della gestione. A scrivere la lettera, indirizzata al sindaco Beppe Sala, è Guseppe Rizzello, general manager per l'Italia di Asm Global, una società che organizza grandi eventi e gestisce molti stadi e arene in giro per il mondo. In Italia, tra l'altro, è coinvolta nel progetto e gestione del nuovo stadio della Roma e, nel 2021, ha firmato una partnership con Pallacanestro Cantù per la gestione del palazzetto canturino.

Nella lettera, Rizzello richiama esplicitamente la sua lunga amicizia con Claudio Trotta, promoter di concerti e fondatore di Barley Arts, con cui Asm Global collabora da anni. Trotta, però, è anche una delle più attive personalità milanesi che combattono, da anni, contro l'ipotesi di demolire il Meazza per sostituirlo con uno stadio nuovo, come vorrebbero Inter e Milan.

La proposta di Asm Global arriva nel mezzo del dibattito pubblico, previsto dalla legge, che si svolge in una serie di incontri e sopralluoghi aperti a tutti. Alla fine del dibattito pubblico verrà stesa una relazione e il consiglio comunale deciderà definitivamente sulla vicenda. Fino ad ora, nessuno si era fatto avanti per proporre al Comune una gestione del Meazza alternativa a quella attuale, con la società "Inter-Milan", partecipata a metà dalle due squadre, che versa a Palazzo Marino una cifra annua variabile a seconda dell'andamento dell'anno precedente, ma comunque intorno ai 10 milioni di euro.

Beppe Sala ha sempre sottolineato che, se i due club decidessero di costruire un nuovo stadio altrove, al Comune di Milano resterebbe sul 'groppone' la pesante e costosa gestione del Meazza, insostenibile per le casse cittadine. Rizzello, nella lettera, richiama le idee di Trotta e del comitato SìMeazza sul riammodernamento dell'impianto per renderlo all'avanguardia sullo sport e sullo spettacolo, "all'interno di un moderno modello di gestione". Cosa risponderà il sindaco?