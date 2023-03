Nessun ripensamento su San Siro. Il Milan tira dritto col progetto del nuovo stadio che potrebbe sorgere sulla pista La Maura dell'ex ippodromo. Lo ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, a margine di una visita al cantiere del nuovo Policlinico, commentando l’incontro avvenuto giovedì mattina a palazzo Marino con il proprietario del club, Gerry Cardinale.

"Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse, quello che serve è un progetto - ha detto il sindaco parlando con i giornalisti -. Loro ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento. Quindi, penso, tra un paio di settimane per mettere a punto il tutto".

"Quello che ho chiesto è che innanzitutto, siccome abbiamo una discussione aperta e formale sull'ipotesi dello stadio vicino a San Siro, se non intendono procedere me lo devono formalmente confermare - ha proseguito Sala -. Per me è importante che il processo amministrativo avviato sull'ipotesi dello stadio vicino a San Siro trovi una definizione. Non possiamo rimanere in sospeso in eterno".



L'iter per costruire l'arena sull'area dell'ex La Maura, comunque, si preannuncia come un percorso a ostacoli. In prima battuta serve (anche) il via libera del Parco Sud perché la pista si trova proprio nel territorio parco. "A La Maura c’è un'area verde molto importante: quanta ne rimarrà se il progetto dovesse essere realizzato? Ho bisogno di un progetto per avviare il confronto con la politica e con il resto delle istituzioni", ha aggiunto Sala. "Non posso avviare discussioni con il Parco Sud sulla base di un interesse manifestato informalmente", ha rimarcato il primo cittadino. Il progetto, inoltre, dovrà passare l'esame del consiglio comunale.

Nulla di nuovo sul fronte occidentale per quanto riguarda l'Inter. Per il momento il club nerazzurro non si è ancora mosso sul fronte del nuovo stadio. "Al momento l'Inter non manifesta altre opzioni" rispetto alla realizzazione di uno stadio nell’area dell’ex Meazza, ha concluso Sala.