Stadio a La Maura, Sala al Pd: "Sbagliato dire di no prima che ci sia il progetto"

C'è anche una 'strigliata' al partito più grande della sua maggioranza, da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala, nell'intervento che ha fatto venerdì a margine dell'inaugurazione di Casa Fabrizio Frizzi in via Amedeo, a Città Studi, parlando del nuovo stadio che il Milan, abbandonando il progetto in comune con l'Inter, vorrebbe realizzare in una porzione dell'ippodromo La Maura a Lampugnano.

Parlando con i cronisti, Sala ha detto che "è sbagliato l'atteggiamento di una parte del Pd secondo cui il progetto di stadio all'ippodromo La Maura è errato. Prima vediamo". Giovedì Sala ha incontrato i dirigenti e la proprietà del Milan. Alcune voci suggeriscono che il club rossonero vorrebbe costruire uno stadio da 70mila posti su tre anelli, ma venerdì Sala ha precisato che il Milan gli ha sottoposto "sei o sette ipotesi", dunque è presto per capire cosa intenda davvero fare il club.

Il sindaco ha aggiunto, sempre venerdì, d'aver chiesto al Milan un progetto realistico entro due settimane. "Per me - ha detto - una cosa decisiva è quanto verde rimane e che tipo di parco si può creare. Pensate a quante domande: che tipo di parco? Quanti ettari? Pubblico? Chi lo gestisce? Per cui queste sono le cose sui cui bisognerà confrontarci".

Molti contrari

L'idea dello stadio all'ippodromo La Maura non piace al quartiere di Lampugnano: domenica 19 marzo, circa 3mila persone si sono unite all'iniziativa lanciata dai consiglieri comunali Enrico Fedrighini (Lista Sala) e Carlo Monguzzi (Europa Verde) di un flash mob attorno all'ippodromo: una catena umana lo ha 'abbracciato' come a proteggerlo. E, la settimana precedente, un'assemblea convocata in due giorni nella zona ha visto la partecipazione di centinaia di persone. La maggioranza del consiglio comunale scricchiola sullo stadio all'ippodromo molto più che sull'idea originaria di realizzarlo accanto all'attuale Meazza (abbattendolo). Oltre al gruppo Europa Verde, da sempre contrario a un nuovo stadio a Milano, anche diversi consiglieri del Pd, possibilisti sull'ipotesi precedente, si sono dichiarati sfavorevoli.