Stadio a La Maura, lo stop della commissione europea: "Semmai incrementate il verde"

Dalla commissione europea arriva uno stop all'idea del Milan di realizzare lo stadio all'ippodromo La Maura. È una presa di posizione netta, quella di Virginijus Sinkevicius, commissario europeo all'ambiente (oltre che agli oceani e alla pesca), a Milano in visita al Bosco Verticale venerdì 31 marzo.

Capitolo precedente. Il consigliere comunale della Lista Sala Enrico Fedrighini, strenuo oppositore dell'idea di uno stadio a La Maura, aveva inviato una lettera alla commissione europea chiedendo di verificare la compatibilità del progetto del Milan con la strategia per il suolo del 2030. Come è noto, infatti, La Maura è un ippodromo ma, soprattutto, un'area verde interna al Parco Sud.

Il verde va incrementato

E la risposta di Sinkevicius è molto chiara: "Se guardate al complesso della nostra legislazione sulla 'nature restoration', adesso in discussione coi legislatori, abbiamo un target molto chiaro per il 2030 di non diminuire le superfici verdi nelle città". E ancora: "Se si va a incidere in questo modo (con lo stadio, n.d.r.), il livello scende. Inoltre, abbiamo un altro obiettivo al 2050 di avere un incremento del 5%, quindi invito davvero ad aumentare la copertura verde nelle città".