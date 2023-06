Il nuovo stadio del Milan è più vicino a San Donato Milanese

Intesa preliminare tra il Milan e la società SportLifeCity, creata ad hoc qualche anno fa, per la possibile realizzazione del nuovo stadio rossonero nell'area San Francesco di San Donato Milanese. Un piano B di cui si era parlato insieme a quello dell'Ippodromo milanese La Maura, a Lampugnano, contro il quale però vi è una ferma opposizione da parte di migliaia di cittadini e di quasi tutto il consiglio comunale. Un'area, quella de La Maura, che tra l'altro fa parte del Parco Agricolo Sud Milano.

L'intesa raggiunta tra club di via Aldo Rossi (in lutto in questi giorni per la morte di Silvio Berlusconi, che ne è stato proprietario dal 1986 al 2017) e la società che si occupa del rilancio dell'area sandonatese consiste nell'eventuale cessione dei permessi urbanistici. È un primo passo, a cui necessariamente dovranno seguirne molti altri.

L'area, oggi in degrado, è una delle più appetibili per la vicinanza a numerose infrastrutture: il capolinea della metropolitana (M3), la fermata del passante ferroviario, le tangenziali e l'autostrada A1, oltre all'aeroporto di Linate non molto distante. E già da tempo si pensava a una vocazione sportiva, compresa un'arena da 25mila posti. Ora, invece, potrebbe sorgere il nuovo stadio del Milan. L'amministrazione comunale (guidata dal 2022 da una lista civica fuori dagli schieramenti politici) non è contraria all'idea.