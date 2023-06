Stadio del Milan a San Donato? Il sindaco conferma i contatti con la squadra

Lo stadio del Milan potrebbe sorgere a San Donato. Il condizionale è d'obbligo, ma l'ipotesi è sul tavolo e pare avere un determinato "peso". Lo ha confermato il sindaco della cittadina alle porte di Milano, Francesco Squeri, con una lettera ai suoi concittadini. Nella missiva è stato precisato che il municipio si è reso "disponibile ad aprire un tavolo per la valutazione del progetto solo quando la proposta si concretizzerà, corredata dalla relativa documentazione".

L'idea ovviamente non piace a tutti e si sta già mobilitando il fronte del "No": sabato 13 giugno partiti e associazioni contrarie all'ipotesi manifesteranno alle 10 davanti al comune. Per il momento, comunque, nulla è stato deciso. Nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha bollato lo stallo come uno "sciocco balletto di fronte a nessuna novità". Parole dirette ai consiglieri comunali: "Non avete fatto una proposta sensata in due anni e mezzo", ha detto all'aula: "Se l'avete, qualcuno si alzi in piedi ora, e dica che c'è una soluzione condivisa dalle società".

Il Milan, nel frattempo, ha raggiunto un accordo non vincolante con Sport Life City per innestarsi nell’iter urbanistico già in essere sull’area San Francesco a San Donato, dove è prevista la costruzione di 108mila metri quadri a vocazione sportiva. "Nelle scorse settimane - ha confermato il primo cittadino di San Donato - è giunta all’amministrazione comunale, da parte dell’operatore di Sport Life City, la richiesta di valutare un progetto alternativo che, senza modificare le quantità edificabili già previste, prevede la costruzione dello stadio del Milan. Sono consapevole che l’ipotesi di un impianto di quelle dimensioni comporta rilevanti ricadute in termini di infrastrutture viabilistiche, trasporto e ambiente. Ciò richiederà da parte nostra, fin dalla fase preliminare, il coinvolgimento di enti come Regione, Città Metropolitana, Autostrade, Fs, MM, Comune di Milano e Comuni limitrofi a San Donato, oltre ad Arpa e Parco Agricolo Sud Milano".