Non solo stadio, Sala apre al palazzo dello sport a San Siro

Uno spazio anche per (ri)costruire il palazzo dello sport nell'area di San Siro? Il sindaco di Milano Beppe Sala ha 'aperto' a questa possibilità a margine della partenza della corsa ciclistica Milano-Sanremo al Vigorelli, sabato mattina. Intervistato dalla stampa sulla questione del nuovo stadio per calcio e concerti, il sindaco ha commentato che "in questo momento così difficile le risorse sono quelle che sono" ma ha aggiunto che, se qualche privato volesse investire nel palazzo dello sport, "lo spazio ci sarebbe".

E poi ha aggiunto: "Aiutateci anche voi a fare un appello perché qualcuno possa vedere in ciò qualcosa di redditizio". Il palazzo dello sport a San Siro non esiste più dal 1985, quando una fortissima nevicata (ancora considerata storica in città) danneggiò irreparabilmente il tetto dell'edificio. Il comune decise quindi di abbatterlo e non venne più presa in considerazione l'idea di riedificarlo.

Il nuovo stadio

L'idea del nuovo stadio di calcio (abbattendo il Meazza) è venuta qualche anno fa a Milan e Inter. A dicembre del 2021, dopo la conferma dell'interesse pubblico da parte della giunta meneghina, i due club hanno presentato la 'Cattedrale', il nome con cui lo studio internazionale Populous ha battezzato quello che dovrebbe essere il nuovo impianto. Subito dopo sono partiti i ricorsi al Tar e i procedimenti per avviare il dibattito pubblico e due referendum cittadini. Di fronte alla situazione di stallo, Sala ha commentato che "ci vuole pazienza, ma il percorso non è interrotto". Nelle ultime settimane si era diffusa nuovamente l'ipotesi di un 'trasferimento' di Milan e Inter a Sesto San Giovanni.