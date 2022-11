Lo stadio non è il solo problema di Milano, ha detto Sala

Lo stadio di San Siro non è l'unico problema di Milano. È questo, in sintesi, il pensiero del sindaco Giuseppe Sala in merito alle polemiche sulla conferenza stampa di fine dibattito pubblico convocata per venerdì 18 novembre. "Mi pare che ci sia una gran voglia di polemica, certo che se qualcuno si mettesse ogni tanto nei nostri panni, e capisse anche un po’ la fatica di dover gestire tutti questi processi. Ripeto lo stadio non è l’unico problema di Milano", ha detto il sindaco nel pomeriggio di giovedì a margine dell'esposizione dei fascicoli della Cittadella degli Archivi relativi al censimento degli ebrei del 1938.

"Non voglio fare cadere delle verità dall’alto, non lo faccio mai. Posso dire la mia di verità, la mia verità è che il dibattito pubblico è un obbligo in carico al comune. - ha aggiunto Sala - Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ossia attivare il dibattito e scegliere un coordinatore. Mi pare che rispetto al tema stadio ci sia stata una partecipazione significativa, non è l’unico tema cittadino. C’è polemica sul fatto di come avviene l’istituzione ma proprio perché noi siamo il committente da un lato penso che sia giusto, che prima di tutto venga restituita a noi. Del dibatto ad oggi non so ancora nulla. C’è una conferenza stampa, come c’è n’è stata una quando è stato aperto il dibattito online e poi Pillon che è il coordinatore andrà in commissione".

A protestare contro la decisione del comune erano stati alcuni consiglieri comunali del Partito democratico. "Ci si aspettava - hanno affermato Alessandro Giungi, Simonetta D'Amico, Rosario Pantaleo, Angelica Vasile e Daniele Nahum - che almeno per la presentazione delle conclusioni si fosse scelto uno spazio che potesse contenere centinaia di persone", dopo che gli altri incontri si erano svolti, secondo i cinque consiglieri, "in quasi totale clandestinità", cioè senza che venissero pubblicizzati. E, "in coerenza con questo", anche le conclusioni verranno presentate in orario lavorativo di un giorno feriale.

Sulla questione, per primo, era intervenuto anche Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde a Palazzo Marino: "Il dibattito pubblico senza il pubblico. La relazione finale di Pillon (il coordinatore del dibattito, n.d.r.) sarà solo in streaming. Senza i cittadini. Quindi senza contestazioni. Pensavo su San Siro di aver visto tutto. Ma il dibattito pubblico senza il pubblico va oltre il dadaismo più sfrenato". Ed Elena Buscemi (Pd), presidente del consiglio comunale, aveva commentato che "la restituzione alla città di un percorso di partecipazione richiederebbe uno spazio pubblico, come l'aula consiliare o addirittura la Sala Alessi, più adatta per capienza ad ospitare questo significativo passaggio".