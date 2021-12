Scaroni (Milan): "Entro Natale il progetto del nuovo stadio"

Il progetto finale del nuovo stadio di San Siro potrebbe essere annunciato già tra qualche giorno e "certamente prima di Natale", accompagnato da "un piano per tutto il resto dell'area". Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, in un'intervista alla trasmissione radiofonica 'La politica nel pallone' andata in onda su Gr Parlamento, lunedì 6 dicembre, nella quale si è parlato sia di calcio giocato sia di stadio e del futuro del Milan. In lizza, per l'impianto, i progetti di Populous e Cmr-Sportium.

Scaroni ha sottolineato che il sindaco di Milano Beppe Sala "ha chiesto grandi sacrifici" ai due club, riferendosi in particolare ai nuovi 'paletti' contenuti nella conferma di pubblico interesse del nuovo stadio (delibera di giunta del 5 novembre) e soprattutto al rispetto delle volumetrie aggiuntive di 0,35 mq/mq per la massima edificabilità circostante, come da Piano di governo del territorio. Secondo molti osservatori, questa nuova indicazione costringerebbe le due società a rivedere completamente il masterplan e il piano di fattibilità economico-finanziaria di tutta l'operazione, ma Scaroni si è mostrato comunque risoluto e, in radio, ha detto che "vogliamo procedere velocemente".

"Incassiamo 35 milioni, gli altri 100"

Il presidente del Milan ha aggiunto che "abbiamo fatto uno sforzo per le aree verdi", che, secondo le sue parole, dovrebbero arrivare a "cinquantamila metri quadrati di parco", ovvero "quanto cinque campi di calcio, dove oggi c'è un piazzale". La richiesta del Comune di Milano, nella delibera di pubblico interesse, è stata quella di "aumentare il verde fruibile". Infine, in generale, Scaroni ha affermato che "lo stadio per Milan e Inter è fondamentale per le performance sportive. Servono stadi che competano in Europa come le squadre, e vale per tutta la Serie A, che tornerà competitiva quando le società si doteranno di attrezzature sportive di livello". Secondo il numero uno rossonero, Milan e Inter attualmente incassano dallo stadio circa trentacinque milioni di euro a stagione mentre i maggiori competitori europei arrivano ad oltre cento milioni.