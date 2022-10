Sullo stadio e la proposta per non demolirlo, Sala chiede impegni concreti

Il dibattito pubblico su San Siro? "Non è uno scherzo, è un lavoro molto tecnico". Così Beppe Sala, a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Reale, venerdì pomeriggio. "Non è una perdita di tempo", ha aggiunto, "perché noi dovremo accogliere o spiegare perché non accogliamo le istanze che stanno emergendo. Si tratta di un lavoro molto tecnico e dopo questo passaggio toccherà a noi, alla giunta che dovrà dire se si può andare avanti oppure no". Il sindaco si è detto comunque fiducioso che "il nuovo stadio sarà a Milano", ovvero non fuori città, e che "l'esperienza del Franchi a Firenze (che verrà ristrutturato, n.d.r.) non è replicabile a Milano, perché questo hanno voluto le squadre".

Il sindaco effettivamente ha parlato come se il nuovo stadio di Milan e Inter si farà, come se la ristrutturazione di San Siro non sia (più) contemplata. Un accenno, però, anche alla lettera che gli è stata inviata da Asm Group, "multinazionale" della gestione di stadi e arene, che si è detta disponibile a un confronto con il primo cittadino di Milano per assumere su di sé la futura gestione del Meazza sgravandola dal Comune. Sala ha chiesto "se c'è un reale interesse" e ha specificato che serve "una proposta, non una lettera generica".

Secondo il primo cittadino, "la questione è che San Siro verrà utilizzato fino al 2027". Quindi, "se chi è interessato mi fa una proposta, mi dice che noi, dal 2028 o dal 2038 lo prendiamo a queste condizioni. Allora se ne parla", ha aggiunto: "Però è chiaro che non possiamo tenerlo aperto per tre anni", facendo intendere che, dopo la dismissione calcistica, occorrerebbe subito una nuova gestione per evitare la demolizione: "Bisogna sapere - ha concluso Sala - che un contratto che si fa adesso entra in funzione nel 2028, quindi tempi lunghissimi".