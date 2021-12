Sullo stadio Sala è disposto a incontrare i comitati, ma solo insieme ai club

Un tavolo con tutti - ma proprio tutti - gli attori in gioco. E' così, e solo così, che Beppe Sala, sindaco di Milano, immagina un futuro per il dibattito sullo stadio di San Siro dopo avere fatto approvare la delibera di giunta con cui veniva confermata la dichiarazione di pubblico interesse per il nuovo impianto proposto da Inter e Milan. Una delibera contro cui è stato appena annunciato il ricorso al Tar da parte del Coordinamento San Siro e del comitato Sì Meazza.

"La cosa importante è che siamo tutti intorno al tavolo. I tutti sono la giunta, rappresentata da me, il consiglio comunale, le squadre e i rappresentanti dei comitati. Io manifesto la mia disponibilità ad esserci e, in queste condizioni, a spiegare perché abbiamo preso una decisione e cosa intendiamo fare", ha detto Sala durante il brindisi di Natale con i giornalisti, aggiungendo di avere dato il pubblico interesse "dopo tanto tempo di lavoro" e precisando: "Non è che ci si può aspettare da me che dica che abbiamo sbagliato. Quella è la nostra via".

Secondo Sala, il Comune non gestisce nessuna 'funzione pubblica' che abbia un senso al Meazza. "Se qualcuno facesse una proposta e una offerta non avrei nulla da dire e cercherei di collaborare", ha aggiunto:

Stadio di San Siro, le prossime mosse

Nelle scorse settimane il presidente del Milan Paolo Scaroni aveva detto che sarebbe stato annunciato il progetto definitivo entro Natale. In lizza le idee di Populous e Cmr-Manica-Sportium. Il Comune di Milano, con la conferma dell'interesse pubblico, ha posto anche alcuni ulteriori paletti tra cui la quantità di verde pubblico in aumento e, soprattutto, il rispetto della soglia di 0,35 mq/mq di diritti di edificabilità posta già dal Pgt per la grande funzione urbana di San Siro. Una soglia che costringe comunque Milan e Inter a rivedere i disegni dell'area.