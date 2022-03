Sala su San Siro: "Ho fatto il possibile ma le squadre vogliono l'impianto nuovo"

Su San Siro il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha detto di avere "fatto quello che dovevo fare", e di non poter agire oltre. Nelle ultime settimane, a fronte dei ricorsi al Tar, dei due referendum e della pressante richiesta di dibattito pubblico (previsto dalla legge), Milan e Inter hanno manifestato di nuovo la possibilità di abbandonare il Meazza e Milano e farsi lo stadio altrove.

La questione del nuovo stadio, dopo un silenzio di molti mesi in attesa delle elezioni di ottobre 2021, si è riaperta con la delibera di conferma dell'interesse pubblico, a un mese dal voto, che sembrava aver chiuso la partita. Ma i comitati contrari alla costruzione di un impianto nuovo di zecca, e più propensi invece a ristrutturare il Meazza, hanno promosso chi il ricorso al Tar, chi il referendum cittadino, chi il dibattito pubblico. Davanti alla prospettiva di tempi allungati, i due club hanno allora prospettato la possibilità di andare a bussare altrove: ad altri comuni, ad altri sindaci.

"Se le squadre intendono guardare altre opzioni che non siano San Siro è nei loro diritti e sarebbe un gran peccato, ma io più di questo non posso fare", ha commentato Sala: "Lo stadio è legato a Inter e Milan e io credo che sia molto molto difficile trovare un utilizzo diverso".

Ristrutturare San Siro: "Squadre contrarie da subito"

E poi ha notato che "non è casuale se in Italia gli stadi a parte quello di Torino non sono stati fatti. Fin dall'inizio ho puntato sul fatto di sistemare San Siro, però in quel caso le due squadre mettendosi insieme sono state chiare nel voler andare verso un'altra soluzione. Io ci ho provato seriamente a convincere che si poteva rimanere su San Siro, ma le squadre sono state radicalmente contrarie fin dall'inizio".